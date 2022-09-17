Скончался режиссер Игорь Масленников

Российский режиссер и сценарист, лауреат госпремии Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

Российский режиссер и сценарист, лауреат госпремии Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

Масленников был режиссером фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», трилогии «Зимняя вишня», сериала «Что сказал покойник».

Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001-м стал лауреатом Государственной премии РФ.