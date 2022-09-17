Рязанскую область накроет циклон «Рейли»

В Европейскую Россию в воскресенье, 18 сентября, придет балканский циклон «Рейли». Об этом сообщает центр «Фобос».

В Европейскую Россию в воскресенье, 18 сентября, придет балканский циклон «Рейли». Об этом сообщает центр «Фобос».

Циклон станет причиной обильных дождей и штормового ветра. Днем такая погода ожидается Рязанской области, а в ночь на понедельник сильные ливни пройдут по территории Московской, Калужской, Тверской и Смоленской областей. В среду циклон отправится дальше на северо-восток.

По расчетам, за двое суток на территории западных областей Европейской России может выпасть до 35-45 мм осадков — примерно 2/3 от месячной нормы сентября. Порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с.

В Москве осадки начнутся во второй половине воскресенья, а наиболее сильные дожди ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник.