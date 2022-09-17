Рязанская полиция проводит проверку после инцидента с брошенной бутылкой на машину

В Рязани полиция проводит проверку после инцидента с выброшенной из окна бутылкой на припаркованный автомобиль. Заявление по данному случаю поступило.

В Рязани полиция проводит проверку после инцидента с выброшенной из окна бутылкой на припаркованный автомобиль. Заявление по данному случаю поступило. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел во дворе на улице Пугачева вечером в пятницу, 16 сентября. В соцсетях опубликовали видео.