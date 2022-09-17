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Рязанцам показали ход реконструкции павильона в Торговом городке
В рязанском Торговом городке показали, как идет ход реконструкции. Видео опубликовано в группе проекта по восстановлению и развитию этой территории.

В рязанском Торговом городке показали, как идет ход реконструкции. Видео опубликовано в группе проекта по восстановлению и развитию этой территории.

Сообщается, что продолжается монтаж реплик лепнины, укладка плитки. В павильоне № 13 установили окна. Рабочие заполняют грунтом площадки для высадки растений.

Напомним, ранее возрождение Торгового городка назвали ревалоризацией и рассказали, что пространство станет резиденцией брендов и центром притяжения для горожан и туристов.

Материал о том, как сейчас выглядит туристический пешеходный маршрут длиной более 10 километров, объединяющий ЦПКиО, Лыбедский бульвар, кремль, набережную Трубежа, Торговый городок и Лесопарк, читайте в разделе «Публикации».