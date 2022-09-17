Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
17°
Вск, 18
12°
Пнд, 19
16°
ЦБ USD 60.03 0.36 17/09
ЦБ EUR 59.87 0.25 17/09
Нал. USD 63.11 / 65.99 16/09 15:45
Нал. EUR 63.11 / 65.99 16/09 15:45
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
6 294
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
7 770
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
13 181
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
12 998
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Россияне смогут запрещать онлайн-операции по своим счетам в целях защиты от мошенников
В Банке России с 1 октября будет действовать новый способ защиты от мошенников. Речь идет о возможности самостоятельно запрещать онлайн-операции по своим счетам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В Банке России с 1 октября будет действовать новый способ защиты от мошенников. Речь идет о возможности самостоятельно запрещать онлайн-операции по своим счетам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По словам Уварова, следует соблюдать ряд правил, чтобы не попасться на уловки мошенников: не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, а также ввести двухфакторную идентификацию в ЕСИА. Также надо быть осторожными с предоставлением посторонним лицам копий паспорта.

Чтобы помешать злоумышленникам похищать средства со счетов клиентов финансовых организаций, Банк России разработал новый инструмент. Россияне с 1 октября смогут ограничивать параметры онлайн-операций по своим счетам или полностью запрещать их, отметил Уваров. Это поможет человеку защитить свои деньги, даже если злоумышленники получили доступ к его личному кабинету в онлайн-банке.

«Установить запрет можно или в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все онлайн-операции», — уточнил эксперт.

С заявлением о запрете или ограничении определенных действия нужно будет обращаться в свой банк. Отменить принятое решение можно в любое время.