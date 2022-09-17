Россияне смогут запрещать онлайн-операции по своим счетам в целях защиты от мошенников

В Банке России с 1 октября будет действовать новый способ защиты от мошенников. Речь идет о возможности самостоятельно запрещать онлайн-операции по своим счетам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В Банке России с 1 октября будет действовать новый способ защиты от мошенников. Речь идет о возможности самостоятельно запрещать онлайн-операции по своим счетам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По словам Уварова, следует соблюдать ряд правил, чтобы не попасться на уловки мошенников: не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, а также ввести двухфакторную идентификацию в ЕСИА. Также надо быть осторожными с предоставлением посторонним лицам копий паспорта.

Чтобы помешать злоумышленникам похищать средства со счетов клиентов финансовых организаций, Банк России разработал новый инструмент. Россияне с 1 октября смогут ограничивать параметры онлайн-операций по своим счетам или полностью запрещать их, отметил Уваров. Это поможет человеку защитить свои деньги, даже если злоумышленники получили доступ к его личному кабинету в онлайн-банке.

«Установить запрет можно или в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все онлайн-операции», — уточнил эксперт.

С заявлением о запрете или ограничении определенных действия нужно будет обращаться в свой банк. Отменить принятое решение можно в любое время.