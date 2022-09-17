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Песков ответил на вопрос о праве России на применение ядерного оружия
В Кремле ответили на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Разъяснения дал пресс-секретарь президента Р. Ф. Дмитрий Песков, Сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Разъяснения дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 сентября, заявил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории ядерных объектов. При этом он заверил, что ситуация находится под контролем. По словам президента, Москва пока сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация будет развиваться негативно, «ответ будет более серьезным».

Песков на вопрос о применении ядерного оружия ответил, что вся информация прописана в доктрине.

«Читайте доктрину. Там все написано», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.