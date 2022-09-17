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На Урале программист зарубил топором бывшую супругу при 16-летней дочери
Мужчина напал на бывшую супругу с топором утром, когда она вышла из дома. Женщину пытались спасти ее 16-летняя дочь и мать-пенсионерка, которые увидели происходящее в окно.

В Свердловской области программист убил топором бывшую жену на глазах у ее 16-летней дочери. Преступление произошло в городе Ивдель, сообщает Е1.

Мужчина напал на бывшую супругу с топором утром, когда она вышла из дома. Женщину пытались спасти ее 16-летняя дочь и мать-пенсионерка, которые увидели происходящее в окно. На подмогу пришел сосед, но нападавший успел убежать. После мужчина покончил с собой, его тело нашли в реке через два дня.

Женщина работала учителем в местной школе, ее муж был программистом. Пара была в разводе с весны и после расставания делила имущество, в том числе купленную в кредит машину. Женщина якобы не отдавала автомобиль экс-супругу, однако ее дочь это отрицает. По словам знакомых, в день трагедии мужчина пришел к бывшей с топором именно для того, чтобы забрать машину.

Также известно, что после развода у мужчины появились мысли о суициде, о которых он говорил родителям. Также он посещал психиатра, который назначил ему лекарства, несовместимые с алкоголем. Однако пациент накануне убийства отмечал день рождения и пил спиртное.

Дочь погибшей рассказала, что в последнее время отчим преследовал их с матерью и угрожал. Женщина писала заявление по этому поводу в полицию, но реакции не было.