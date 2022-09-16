Журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали с коронавирусом

Журналиста Владимира Познера госпитализировали в столичную клинику в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что у Познера подтвердился коронавирус. Журналист почувствовал себя плохо еще накануне в четверг, 15 сентября. У него был кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2.

Как только состояние ухудшилось — его госпитализировали в столичную клинику. Из-за сопутствующих заболеваний — гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.