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Врач призвал проверять свертываемость крови после ковида
Это связано с возможными осложнениями на организм.

Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что дважды в год необходимо проверять кровь на свертываемость. Об этом он заявил в беседе с RT.

По словам медика это связано с возможными осложнениями из-за коронавируса. Так, их причиной может стать повышенное тромбообразование.

«Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов», — заявил врач.

По его мнению, проверять свертываемость нужно дважды в год — при наиболее сильной волне коронавируса. При показателях выше нормы нужно обратиться к специалисту, чтобы тот выписал лекарства.

Также Чудаков добавил, что заразность коронавируса сохраняется на высоком уровне. Подобный характер нынешней волны COVID-19 не отменяет возможных осложнений (вплоть до госпитализации). Хотя ситуация в России с коронавирусом показывает уменьшение его вредоносности.