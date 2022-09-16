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В Шацком районе объявили сбор средств на восстановление дома 72-летней пенсионерки
Здание сгорело во вторник, 13 сентября.

В Шацком районе объявили сбор средств на восстановление дома 72-летней пенсионерки. Об этом сообщили в группе «Шацк» в соцсети «ВКонтакте».

Дом в деревне Федяево сгорел во вторник, 13 сентября. Причиной стало возгорание проводки.

Отмечается, что есть возможность восстановить здание хотя бы частично. В частности, там сохранились некоторые постройки (сараи). «Сами понимаете, как пожилому человеку трудно уезжать с обжитого места в любом селе. Серафима очень хозяйственная женщина, образцовая сельчанка», — написали пользователи.

Также женщине нужны осенняя и зимняя обувь 37-38 размера, а также осенняя и зимняя одежда 46-48 размера.

«Очень прошу Вас помочь и отправлять средства на ее карту с сообщением „помощь“. Перевод по номеру телефона: +7 (977) 374-91-57, получатель Серафима Николаевна П. Будем всем очень благодарны!» — сообщила женщина.