В Рязанской области в субботу ожидается до +20 градусов

Прогноз погоды на 17 сентября опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в субботу ожидается до +20 градусов. Прогноз погоды на 17 сентября опубликовало региональное управление МЧС .

По данным синоптиков, в области ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно осадков не ожидается.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/c. Ночью местами возможны порывы 10-15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +8, +13 градусов. Днем повысится до +15, +20 градусов.