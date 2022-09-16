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В Рязанской области в субботу ожидается до +20 градусов
Прогноз погоды на 17 сентября опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в субботу ожидается до +20 градусов. Прогноз погоды на 17 сентября опубликовало региональное управление МЧС.

По данным синоптиков, в области ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно осадков не ожидается.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/c. Ночью местами возможны порывы 10-15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +8, +13 градусов. Днем повысится до +15, +20 градусов.