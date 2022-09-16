В Рязанской области осудили саратовца, сдававшего несуществующие квартиры

Его признали виновным в четырех эпизодах преступлений.

В Рязанской области осудили 26-летнего уроженца Балашова за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным уголовного дела, 26-летний мужчина под видом сдачи квартир брал деньги у граждан. Средства якобы шли в счет платы за съем несуществующих помещений. В общей сложности жертвы перечислили мошеннику 36 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по четырем эпизодам преступлений. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей. Также иск удовлетворил гражданский иск потерпевших на 24 тысячи рублей.

Приговор вступил в силу.