В Рязани на улице Новоселов задержали двоих наркосбытчиков

В Рязани полицейские задержали двоих местных жителей с наркотиками. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что двое жителей Рязани работают закладчиками в нелегальном интернет-магазине. Одного злоумышленника задержали на улице Новоселов. Им оказался 32-летний ранее судимый за кражи местный житель. При себе у него обнаружили упаковку с синтетическими наркотиками — 37-граммами производного N-метилэфедрона и 8 граммами мефедрона.

Позже выяснилось, что в этот же день мужчина получил оптовую партию через тайник и вместе с сообщником планировал сбыть наркотики. В квартире наркосбытчика нашли еще 17 граммов «синтетики», упаковочные материалы и электронные весы.

Его сообщника задержали в тот же день. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу рязанец. В его квартире на улице Зубковой изъяли более грамма наркотика. Всего у наркосбытчиков изъяли около 63 граммов наркотиков.

Мужчины сбывали наркотики в качестве «закладок» в Рязани, районных центрах области, и за пределами области — Коломне и Луховицах.

Возбуждено уголовное дело.