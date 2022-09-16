Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
17°
Сбт, 17
17°
Вск, 18
13°
ЦБ USD 60.03 0.36 17/09
ЦБ EUR 59.87 0.25 17/09
Нал. USD 63.11 / 61.56 16/09 15:45
Нал. EUR 63.01 / 61.61 16/09 15:45
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
5 772
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
7 249
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 677
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
12 396
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Новоселов задержали двоих наркосбытчиков

В Рязани полицейские задержали двоих местных жителей с наркотиками. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что двое жителей Рязани работают закладчиками в нелегальном интернет-магазине. Одного злоумышленника задержали на улице Новоселов. Им оказался 32-летний ранее судимый за кражи местный житель. При себе у него обнаружили упаковку с синтетическими наркотиками — 37-граммами производного N-метилэфедрона и 8 граммами мефедрона.

Позже выяснилось, что в этот же день мужчина получил оптовую партию через тайник и вместе с сообщником планировал сбыть наркотики. В квартире наркосбытчика нашли еще 17 граммов «синтетики», упаковочные материалы и электронные весы.

Его сообщника задержали в тот же день. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу рязанец. В его квартире на улице Зубковой изъяли более грамма наркотика. Всего у наркосбытчиков изъяли около 63 граммов наркотиков.

Мужчины сбывали наркотики в качестве «закладок» в Рязани, районных центрах области, и за пределами области — Коломне и Луховицах.

Возбуждено уголовное дело.