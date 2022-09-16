В Рязани отменили праздничный концерт в Лесопарке
Напомним, празднование Дня города также пройдет в ЦПКиО, Кремлевском сквере и на Лыбедском бульвар
В Рязани отменили праздничный концерт в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Концертная программа должна была состояться в субботу, 17 сентября.
«Остальные интерактивные площадки фестиваля „Город-Р. Развитие. Рекорды. Рязань“ в нашем парке порадуют вас уже завтра», — написали в Лесопарке.
Напомним, празднование Дня города также пройдет в ЦПКиО, Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре.