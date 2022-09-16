В Рязани отменили праздничный концерт в Лесопарке

Напомним, празднование Дня города также пройдет в ЦПКиО, Кремлевском сквере и на Лыбедском бульвар

В Рязани отменили праздничный концерт в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Концертная программа должна была состояться в субботу, 17 сентября.

«Остальные интерактивные площадки фестиваля „Город-Р. Развитие. Рекорды. Рязань“ в нашем парке порадуют вас уже завтра», — написали в Лесопарке.

Напомним, празднование Дня города также пройдет в ЦПКиО, Кремлевском сквере и на Лыбедском бульваре.