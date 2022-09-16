В Рязани на улице Зубковой столкнулись «ВАЗ» и «Вольво», есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В рязанской Дашковой-Песочне произошло ДТП. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в четверг, 15 сентября, примерно в 21.00 вблизи дома № 1 по улице Зубковой. Там 59-летний водитель на «ВАЗ» врезался в автомобиль Volvo, которым управлял 23-летний житель села Льгово.

Пострадали водитель и 48-летняя пассажирка иномарки. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.