В Рязани на фасаде школы № 38 открыли памятник погибшему на Украине Дмитрию Топтуну

Мужчина погиб 14 марта.

В Рязани на фасаде школы № 38 открыли памятник погибшему на Украине Дмитрию Топтуну. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Торжественное открытие состоялось в пятницу, 16 сентября. Мемориальную доску герою спецоперации гвардии майору Дмитрию Топтуну установили на фасаде здания общеобразовательной школы № 38.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Для Дмитрия понятия воинская честь, долг и присяга были не пустыми словами. Он отдал свою жизнь за Отечество. Сегодня мы открываем мемориальную доску в память о его подвиге. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвовал в организации мероприятия и приношу глубокие соболезнования родным воина», — сказала депутат облдумы Татьяна Баринова.