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В Рязани на фасаде школы № 38 открыли памятник погибшему на Украине Дмитрию Топтуну
Мужчина погиб 14 марта.

В Рязани на фасаде школы № 38 открыли памятник погибшему на Украине Дмитрию Топтуну. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Торжественное открытие состоялось в пятницу, 16 сентября. Мемориальную доску герою спецоперации гвардии майору Дмитрию Топтуну установили на фасаде здания общеобразовательной школы № 38.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Для Дмитрия понятия воинская честь, долг и присяга были не пустыми словами. Он отдал свою жизнь за Отечество. Сегодня мы открываем мемориальную доску в память о его подвиге. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвовал в организации мероприятия и приношу глубокие соболезнования родным воина», — сказала депутат облдумы Татьяна Баринова.

Дмитрий Топтун участвовал в военной спецоперации на Украине с первых дней и командовал мотострелковым батальоном. 14 марта около города Изюм Харьковской области Дмитрий Топтун со своим экипажем БМП уничтожил комплекс ракетного вооружения противника. В ходе боя машину командира батальона подбили выстрелом из противотанковой ракеты, он получил смертельное ранение. За героизм и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Указом президента Р. Ф. Дмитрий Топтун награжден орденом мужества посмертно.