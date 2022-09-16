В Рязани мужчина на улице Гайдара стрелял с балкона из травматического пистолета

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

В Рязани задержали мужчину, который стрелял с балкона из травматического пистолета. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба рязанской Росгвардии.

Инцидент случился вечером в пятиэтажном жилом доме на улице Гайдара. Мужчина поконфликтовал с компанией молодых людей. В какой-то момент рязанец поднялся к себе в квартиру и несколько раз выстрелил из балкона в воздух из травматического пистолета.

Прибывшие сотрудники Росгвардии установили стрелявшего и задержали. Стрелком оказался 53-летний ранее судимый местный житель. Его передали полицейским для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Оружие у стрелка изъяли.

По данному факту проводится проверка.