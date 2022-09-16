В Магнитогорске произошел взрыв из-за светошумовой гранаты

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.

В Магнитогорске произошел взрыв из-за светошумовой гранаты. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.

Инцидент случился в жилом доме по улице Жукова в ночь на пятницу. Местные жители услышали взрыв в квартире на пятом этаже. Из окна шел дым и ощущался запах газа. На место сразу прибыли работники скорой и полиция.

Выяснилось, что причиной взрыва стала старая светошумовая граната.

В результате пострадали двое мужчин. Их госпитализировали с травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.