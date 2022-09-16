В Магнитогорске произошел взрыв из-за светошумовой гранаты
Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
В Магнитогорске произошел взрыв из-за светошумовой гранаты. Об этом в пятницу, 16 сентября,
Инцидент случился в жилом доме по улице Жукова в ночь на пятницу. Местные жители услышали взрыв в квартире на пятом этаже. Из окна шел дым и ощущался запах газа. На место сразу прибыли работники скорой и полиция.
Выяснилось, что причиной взрыва стала старая светошумовая граната.
В результате пострадали двое мужчин. Их госпитализировали с травмами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.