В квартире пожилой рязанки прорвало трубу из-за изношенности
Речь идет о здании дома № 5 корпус 1 по улице Зубковой.
В квартире пожилой рязанки прорвало трубу из-за изношенности. Об этом сообщили в группе «
Инцидент произошел в доме № 5 корпус 1 по улице Зубковой.
По словам пользователя, в квартире жительницы вода течет на пол со всех пяти этажей.
«Сотрудник ЖКХ бабушке снял одну стендовую панель, посмотрел на стояк и сказал: я делать ничего не буду, через два дня приду ещё посмотрю. Бабушка далеко не молодая, собирает воду тряпкой целыми днями», — написал рязанец.