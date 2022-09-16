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В квартире пожилой рязанки прорвало трубу из-за изношенности
Речь идет о здании дома № 5 корпус 1 по улице Зубковой.

В квартире пожилой рязанки прорвало трубу из-за изношенности. Об этом сообщили в группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме № 5 корпус 1 по улице Зубковой.

По словам пользователя, в квартире жительницы вода течет на пол со всех пяти этажей.

«Сотрудник ЖКХ бабушке снял одну стендовую панель, посмотрел на стояк и сказал: я делать ничего не буду, через два дня приду ещё посмотрю. Бабушка далеко не молодая, собирает воду тряпкой целыми днями», — написал рязанец.