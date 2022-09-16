В Казани водитель на внедорожнике насмерть сбил супружескую пару

От полученных травм 55-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались на месте.

В Казани водитель внедорожника насмерть сбил супружескую пару. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась в пятницу, 16 сентября, около 18.50 на 833-м километре трассы М-7 «Волга» в Пестречинском районе. Супруги переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Внезапно на дороге появился внедорожник, который их сбил. От полученных травм 55-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались на месте.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.