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В Касимове у посетителя кафе украли сумку с деньгами и документами
Подробности происшествия привела пресс-служба регионального УМВД.

Касимовские полицейские раскрыли кражу сумки с деньгами и документами. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 29-летний пострадавший и сообщил, что у него похитили сумку с 12 тысячами рублей и документами. Полицейские выяснили, что мужчина отдыхал в кафе до утра и периодически выходил покурить. Правоохранители предположили, что кража произошла не в помещении, а на улице — мужчина мог случайно оставить сумку на улице.

Позже полицейские установили, что к краже причастен 54-летний местный житель. Он угощал своих знакомых спиртным на деньги, которые «буквально подобрал на улице» — проходил мимо заведения и увидел на лавочке сумку, взял деньги, а саму сумку спрятал недалеко от дома. Там ее и обнаружили.

Возбуждено уголовное дело.