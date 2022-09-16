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В Чучковском районе мужчина поджег автомобиль, из-за которого сгорел дом многодетной семьи
Инцидент случился в селе Завидово в ночь на 25 июля.

В Чучковском районе мужчину осудят за умышленную порчу и уничтожение имущества. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в селе Завидово в ночь на 25 июля. Тогда 43-летний житель поселка Чучково поджег чужой автомобиль «ВАЗ 21150», из-за которого огонь перекинулся на дом. Ранее в ней проживала многодетная семья.

Автомобиль и дом сгорели дотла и восстановлению не подлежат.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Злоумышленнику грозят принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на тот же срок.