В Чучковском районе мужчина поджег автомобиль, из-за которого сгорел дом многодетной семьи
Инцидент случился в селе Завидово в ночь на 25 июля.
В Чучковском районе мужчину осудят за умышленную порчу и уничтожение имущества. Об этом в пятницу, 16 сентября,
Инцидент случился в селе Завидово в ночь на 25 июля. Тогда 43-летний житель поселка Чучково поджег чужой автомобиль «ВАЗ 21150», из-за которого огонь перекинулся на дом. Ранее в ней проживала многодетная семья.
Автомобиль и дом сгорели дотла и восстановлению не подлежат.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Злоумышленнику грозят принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на тот же срок.