В Армавире мужчина напал с ножом на врача и пытался покончить с собой

Инцидент случился накануне в четверг, 15 сентября.

В Армавире мужчина напал с ножом на врача в поликлинике. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился накануне в четверг, 15 сентября, во время приема в местной поликлинике. Там 49-летний пациент наблюдался у 29-летнего врача. Во время приема мужчин трижды ударил ножом медика и пытался покончить с собой. Очевидцы помогли предотвратить трагедию.

Нападавшего и врача госпитализировали. Оба находятся в реанимации.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают мотив преступления.