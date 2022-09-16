РЗН. Инфо и агентство развития туризма опубликовали новый спецпроект о путешествиях на машине с поиском клада

РЗН. Инфо совместно с агентством развития туризма продолжают исследовать Рязанскую область, находить новые места и нестандартные варианты путешествий в рамках проекта «Вокруг Рязани».

Классическое путешествие — это экскурсии, походы в музеи, знакомство с памятниками архитектуры и селфи на фоне культурных объектов. РЗН. Инфо совместно с агентством развития туризма продолжают исследовать Рязанскую область, находить новые места и нестандартные варианты путешествий в рамках проекта «Вокруг Рязани».

В прошлом лонгриде авторы проекта рассказали о водном туризме: сплаве на байдарках по Пре. В новом материале тот же формат — доступное путешествие на 1-2 дня в одиночку или с семьей. С байдарки авторы пересели на автомобиль. Но читателей ожидает не просто поездка на природу, а настоящий оффроуд!

РЗН.инфо совместно агентством развития туризма опубликовал спецпроект — подробное описание маршрута в стиле оффроуд. В проекте описан вариант путешествия на машине с поиском клада.