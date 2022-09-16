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Рязанских автомобилистов предупредили о рейде «Нетрезвый водитель»
Сотрудники ГИБДД будут останавливать транспортные средства для выявления нарушений ПДД, связанных с управлением транспортных средств в состоянии опьянения.

Автомобилистов в Рязанской области предупредили о рейде «Нетрезвый водитель». Проведение профилактического мероприятия анонсировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что рейд будет проходить в пятницу, 16 сентября. Сотрудники ГИБДД будут останавливать транспортные средства для выявления нарушений ПДД, связанных с управлением транспортных средств в состоянии опьянения.

Уточняется, что за восемь месяцев в регионе из-за нетрезвых водителей произошло 81 ДТП, из-за которых 20 человек погибли и 107 получили травмы.