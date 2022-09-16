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Путин заявил, что Россия сдержанно отвечает на теракты и удары украинских ВС по инфраструктуре
Президент напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

Владимир Путин заявил, что РФ «до поры до времени» сдержанно отвечает на теракты и удары украинских ВС по инфраструктуре. Заявление глава государства сделал во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет «Лента.ру».

Путин напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

«На теракты и попытки нанести урон нашей гражданской инфраструктуре мы реагируем сдержанно до поры до времени. Вооруженные силы России нанесли в ответ пару чувствительных ударов. Это предупреждение», — заявил президент.

Как сообщило ТАСС, Путин напомнил, что наступательная операция на Донбассе продолжается.

«Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут», — сказал глава государства.