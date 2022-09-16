Путин заявил, что Россия сдержанно отвечает на теракты и удары украинских ВС по инфраструктуре

Президент напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

Владимир Путин заявил, что РФ «до поры до времени» сдержанно отвечает на теракты и удары украинских ВС по инфраструктуре. Заявление глава государства сделал во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет « Лента.ру ».

Путин напомнил, что основной целью спецоперации является освобождение Донбасса.

«На теракты и попытки нанести урон нашей гражданской инфраструктуре мы реагируем сдержанно до поры до времени. Вооруженные силы России нанесли в ответ пару чувствительных ударов. Это предупреждение», — заявил президент.

Как сообщило ТАСС, Путин напомнил, что наступательная операция на Донбассе продолжается.

«Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут», — сказал глава государства.