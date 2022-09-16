Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. Однако Киев отказался от переговоров и заявил, что будет решать ситуацию лишь военным путем.

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. Об этом в пятницу, 16 сентября, глава государства заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передали РИА Новости.

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. Однако Киев отказался от переговоров и заявил, что будет решать ситуацию лишь военным путем.

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал он.