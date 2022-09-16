Под Рязанью «ВАЗ» вылетел в кювет, пострадали шесть человек

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Под Рязанью в ДТП с «ВАЗом» пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 16 сентября, примерно в 5.00 на 482 километре автодороги «Золотое кольцо» в деревне Кельцы Рязанского района. Там 26-летний водитель на «ВАЗ» вылетел в кювет.

Пострадали водитель и пять пассажиров — 17, 21, 18, 19 и 18 лет.

По данному факту проводится проверка.