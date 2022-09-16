Павел Малков открыл в Рязани конференцию «Наследие Циолковского и современность»

Павел Малков добавил, что на конференции расскажут о мировой истории космической науки и поделятся последними проведенными исследованиями, связанными с изучением трудов Константина Циолковского. Все участники мероприятий смогут обменяться мнениями, актуальной и новой информацией.

В пятницу, 16 сентября, в Рязанской областной филармонии прошло открытие Всероссийской научно-практической конференция «Наследие Циолковского и современность».

Врио губернатора Павел Малков, приветствуя участников, отметил, что в эти дни в отмечается юбилейная дата — 165 лет со дня рождения великого ученого.

В нашей области, как и по всей стране, пройдут выставки, состоятся научные лекции, уроки со школьниками, спортивные соревнования. Всего до конца года в регионе организуют свыше 70 мероприятий, посвященных юбилею Константина Циолковского.

«Наша страна первая сделала шаг в космос и сегодня продолжает сохранять лидерство в этом направлении. Наши космические победы были бы невозможны без Циолковского. Без его трудов и мечты о покорении вселенной. Наша задача сохранить память о нем… Уверен, что в развитии космонавтики еще много побед и открытий. В нашей стране много талантливых людей. Будущее в развитии космонавтики, безусловно за Россией», — подчеркнул глава региона.

Павел Малков добавил, что на конференции расскажут о мировой истории космической науки и поделятся последними проведенными исследованиями, связанными с изучением трудов Константина Циолковского. Все участники мероприятий смогут обменяться мнениями, актуальной и новой информацией.