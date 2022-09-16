На Урале при пожаре в квартире погибли пенсионерка и ребенок

По предварительной версии, они отравились угарным газом.

На Урале при пожаре в квартире погибли пенсионерка и ребенок. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Пожар случился в городе Верхняя Пышма, в многоквартирном доме по улице Петрова.

После тушения в квартире нашли тела девочки 2022 года рождения и ее бабушки 1953 года рождения. По информации прокуратуры, они умерли из-за отравления угарным газом.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание проводки в процессе эксплуатации телевизора. Точную причину установят после экспертизы. В квартире проживали семья: мать, отец, бабушка и трое детей. Семья на учете в органах профилактики не состояла.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Следственные органы начали проверку.