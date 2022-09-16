«Известия»: H&M начал ввозить в российские магазины новую коллекцию

Ранее шведская компания заявила об уходе с российского рынка.

Торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что информацию подтвердили в Российском совете торговых центров. При этом в самой компании указали, что в магазинах продается оставшийся товар.

Как указал источник издания, H&M заинтересован в том, чтобы «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Из-за этого на складах увеличили число сотрудников. При этом новую коллекцию еще не представили в магазинах, ее только готовят к продаже, отметил собеседник.

В Рязани магазины H&M возобновили работу в начале августа. При этом ранее шведская компания заявила об уходе с российского рынка.