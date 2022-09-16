Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
18°
Сбт, 17
18°
Вск, 18
15°
ЦБ USD 59.67 -0.11 16/09
ЦБ EUR 59.62 -0.22 16/09
Нал. USD 63.06 / 61.56 16/09 10:40
Нал. EUR 62.91 / 61.61 16/09 11:10
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
5 669
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
7 147
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 572
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
12 273
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Известия»: H&M начал ввозить в российские магазины новую коллекцию
Ранее шведская компания заявила об уходе с российского рынка.

Торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что информацию подтвердили в Российском совете торговых центров. При этом в самой компании указали, что в магазинах продается оставшийся товар.

Как указал источник издания, H&M заинтересован в том, чтобы «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Из-за этого на складах увеличили число сотрудников. При этом новую коллекцию еще не представили в магазинах, ее только готовят к продаже, отметил собеседник.

В Рязани магазины H&M возобновили работу в начале августа. При этом ранее шведская компания заявила об уходе с российского рынка.