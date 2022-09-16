Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области устроился в московскую клинику

Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов перешел на работу в московскую клинику. Об этом сообщила « Новая газета—Рязань ».

По данным издания, с 1 сентября Арапов руководит пресс-службой Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Одновременно он обеспечивает информационное сопровождение Центра медицины катастроф. Отмечается, что руководит центром имени Пирогова является уроженец Рязани Олег Карпов.

Денис Арапов с 2017 по 2022 годы был пресс-секретарем губернатора Рязанской области Николая Любимова.