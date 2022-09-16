Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
17°
Сбт, 17
17°
Вск, 18
13°
ЦБ USD 60.03 0.36 17/09
ЦБ EUR 59.87 0.25 17/09
Нал. USD 63.11 / 61.56 16/09 15:45
Нал. EUR 63.01 / 61.61 16/09 15:45
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
5 772
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
7 249
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 677
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
12 396
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области устроился в московскую клинику
Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов перешел на работу в московскую клинику. Об этом сообщила «Новая газета—Рязань».

По данным издания, с 1 сентября Арапов руководит пресс-службой Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Одновременно он обеспечивает информационное сопровождение Центра медицины катастроф. Отмечается, что руководит центром имени Пирогова является уроженец Рязани Олег Карпов.

Денис Арапов с 2017 по 2022 годы был пресс-секретарем губернатора Рязанской области Николая Любимова.