Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%

Решения по ставке ЦБ примет с учетом инфляции и процесса перестройки экономики.

Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора .

Решения по ставке ЦБ примет с учетом инфляции и процесса перестройки экономики.

Инфляция по итогам 2022 года составит 11-13%. Годовой показатель в августе снизился до 14,3%. По оценкам на 9 сентября, он уменьшился до 14,1%.

Снижение ВВП по итогам 2022 года может быть ближе к верхней границе июльского прогноза в 4-6%.