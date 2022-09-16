Аварию на Борковской ОВС в Рязани устранили

Напомним, вечером 15 сентября несколько десятков улиц остались без воды из-за аварии.

В Рязани устранили аварию на Борковской ОВС. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина в своем Telegram-канале.

«Повреждение в камере водовода устранено — установлена заглушка. В течение двух часов специалисты будут открывать задвижки и заполнять систему. Место заглушки на повреждении пройдет отпрессовку. Вода будет постепенно поступать в жилые дома», — написала Сорокина.

Напомним, вечером 15 сентября несколько десятков улиц остались без воды из-за аварии. Позже мэр показала фото с места ликвидации аварии.