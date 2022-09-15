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Жителя Сараевского района осудили за пьяное вождение
Помимо условного срока, его на два с половиной года лишили водительских прав.

Жителя Сараевского района осудили за пьяное вождение. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В марте 53-летнего жителя села Кривское привлекали к ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ («повторное управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения»). Тогда его суд на два года лишил прав и назначил 250 часов работ.

Через месяц мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. Его остановили сотрудники ГИБДД. Водителя отстранили от управления машиной. Алкотестер показал 1,058 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Сельчанина приговорили к одному году четырем месяцам лишения свободы условно. Также его на два с половиной года лишили водительских прав.