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Задержан пенсионер МВД, подозреваемый в убийстве жены на прогулке с собакой в Новой Москве

Задержан пенсионер МВД, подозреваемый в убийстве жены на прогулке с собакой в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Канал сообщил, что убийство было спланировано. Мужчину после проверки отпустили из-за отсутствия доказательств, также он прошел проверку на полиграфе.

Следователям и криминалистам удалось установить причастность к убийству супруга погибшей и его знакомого.

Пенсионер МВД и второй фигурант находятся на допросе.

Основной версией преступления названо — желание завладеть имуществом погибшей. Также следствием установлено, что супруг погибшей использовал короткоствольное огнестрельное нарезное оружие.

Напомним, инцидент произошел 5 сентября. Сообщалось, что женщину убил неизвестный за то, что она выгуливала собаку без намордника.