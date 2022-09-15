Задержан пенсионер МВД, подозреваемый в убийстве жены на прогулке с собакой в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «
Канал сообщил, что убийство было спланировано. Мужчину после проверки отпустили из-за отсутствия доказательств, также он прошел проверку на полиграфе.
Следователям и криминалистам удалось установить причастность к убийству супруга погибшей и его знакомого.
Пенсионер МВД и второй фигурант находятся на допросе.
Основной версией преступления названо — желание завладеть имуществом погибшей. Также следствием установлено, что супруг погибшей использовал короткоствольное огнестрельное нарезное оружие.
Напомним, инцидент произошел 5 сентября. Сообщалось, что женщину убил неизвестный за то, что она выгуливала собаку без намордника.