Малков: в Рязани установят 15 тысяч новых светильников

Работы выполнят до конца января 2023 года.

Врио губернатора Павел Малков проверил замену уличного освещения в Рязани. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

По словам чиновника, работы идут согласно графику: настройка и монтаж оборудования продолжаются. Помимо этого рабочие устраняют недочеты первичного монтажа. «Также нужно дополнительно заняться кронами деревьев, которые местами перекрывают свет. Важно сделать так, чтобы освещение везде соответствовало установленным нормативам», — написал Малков.

Также глава региона обсудил с мэром Еленой Сорокиной дальнейшие работы. Так, в рамках следующего этапа в городе заменят четыре тысячи оставшихся светильников и проведут монтаж новых линий для освещения 42 километров улиц. Малков отметил, что «это задача 2023 года». «Будем изыскивать средства, Рязань надо осветить», — заверил врио губернатора. По его словам, до конца января в городе установят 15 тысяч новых светильников.