Вильфанд посоветовал не ждать бабьего лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время бабьего лета в Москве и Московской области. Об этом он сообщил в разговоре с « Лентой.ру ».

По его словам, о заморозках, которые наблюдались несколько дней назад «пока можно забыть», температура повысилась. До конца недели она будет выше нормы примерно на два градуса. Однако метеоролог добавил, что нельзя сказать, что в столицу пришло бабье лето.

«Бабье лето — это многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Москве ожидается теплая погода, но не солнечная. Теплая температура с дождем продержится до начала следующей недели.

Со вторника, 20 сентября, температура будет понижаться.

Напомним, в Рязанской области ожидается до +20 градусов.