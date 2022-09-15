В Забайкальском крае женщина оставила дома умирать обварившуюся кипятком приемную дочь

В Забайкальском крае трехлетняя девочка обварилась кипятком и умерла. Об этом сообщил портал E1.ru .

Отмечается, что девочка находилась под опекой 40-летней жительницы Сретенска.

Случай произошел в ночь на 4 сентября. Женщина была с ребенком в бане. Девочка опрокинула на себя таз с горячей водой. Приемная мать не стала вызывать врачей и оставила девочку дома. Ребенок скончался. Женщина отвезла приемную дочь уже мертвую на станцию скорой.

Гибелью ребенка занялись правоохранительные органы Забайкалья.

Фото chita.ru