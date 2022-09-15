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В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что таксист изнасиловал 19-летнюю девушку. Указывается, что пассажирка ехала с вечеринки и уснула в машине. Водитель отвез ее в лесополосу и изнасиловал.

Возбуждено дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). 39-летнего мужчину задержали. «В настоящее время проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в региональном управлении следкома. Там же указано, что пострадавшей оказалась 19-летняя студентка колледжа.