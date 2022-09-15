В Рязанской области в пятницу ожидается до +20 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области в пятницу ожидается до +20 градусов. Прогноз погоды на 16 сентября опубликовало региональное управление МЧС.

По данным синоптиков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью преимущественно будет без осадков.

Ветер юго-западный (с переходом на юго-восточный). Ночью со скоростью 2-7 м/c, днем — 5-10 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +5, +10 градусов. Днем потеплеет до +15, +20 градусов.