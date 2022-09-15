Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
14°
Птн, 16
19°
Сбт, 17
18°
ЦБ USD 59.67 -0.11 16/09
ЦБ EUR 59.62 -0.22 16/09
Нал. USD 62.9 / 61.45 15/09 14:43
Нал. EUR 62.6 / 61.26 15/09 14:43
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
5 133
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
6 613
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 045
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
11 666
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани в квартире закладчика нашли более 30 граммов мефедрона
18-летнего мужчину задержали. На него завели уголовное дело.

В Рязани в квартире закладчика нашли более 30 граммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские расследовали деятельность наркомагазина и опредлелили личность одного из закладчиков. 18-летнего рязанца задержали. В его квартире на улице Черновицкой оперативники нашли 32 грамма мефедрона.

После этого правоохранители прошли по последнему маршруту передвижения. На улицах Березовой, Родниковой и Голенчинской изъяли три закладки с двумя граммами наркотика.

На рязанца завели дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Полицейские ищут сообщников злоумышленника.