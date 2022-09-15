В Рязани в квартире закладчика нашли более 30 граммов мефедрона

18-летнего мужчину задержали. На него завели уголовное дело.

В Рязани в квартире закладчика нашли более 30 граммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские расследовали деятельность наркомагазина и опредлелили личность одного из закладчиков. 18-летнего рязанца задержали. В его квартире на улице Черновицкой оперативники нашли 32 грамма мефедрона.

После этого правоохранители прошли по последнему маршруту передвижения. На улицах Березовой, Родниковой и Голенчинской изъяли три закладки с двумя граммами наркотика.

На рязанца завели дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Полицейские ищут сообщников злоумышленника.