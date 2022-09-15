В Рязани полиция остановила нескольких нарушителей на дороге

В Рязани прошли рейды по проверке транспортных средств, водителей и пассажиров из других стран на законность нахождения в стране. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего полиция выявила 12 правонарушений. Установлено два иностранных гражданина, которые использовали поддельные документы. Три водителя использовали нечитаемые госзнаки, одного остановили за тонировку автомобиля, еще у одного водителя не было страховки.

Также в отношении семи водителей возбудили административные производства из-за нарушений правил перевозки пассажиров.

Две машины арестовали из-за отсутствия лицензии на пассажироперевозки. Транспортные средства поместил на штрафстоянку.

Рейды продолжаются.