В Рязани освободят от платы за детсад семьи военнослужащих, погибших во время спецоперации

В Рязани освободят от платы за детсад семьи военнослужащих, погибших во время спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Епихина обращалась к главе Рязани Татьяне Панфиловой с просьбой освободить от платы за детсад семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации,

«Постановлением администрации города Рязани N 6228 установлено право на полное освобождение от родительской платы за просмотр и уход за детьми образовательных учреждений для семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих», — заявила омбудсмен.