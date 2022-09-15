В Рязани освободят от платы за детсад семьи военнослужащих, погибших во время спецоперации
В Рязани освободят от платы за детсад семьи военнослужащих, погибших во время спецоперации. Об этом
Епихина обращалась к главе Рязани Татьяне Панфиловой с просьбой освободить от платы за детсад семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации,
«Постановлением администрации города Рязани N 6228 установлено право на полное освобождение от родительской платы за просмотр и уход за детьми образовательных учреждений для семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих», — заявила омбудсмен.