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В Рязани осудят мужчину, забившего насмерть собутыльника
Трагедия произошла 10 мая 2022 года.

В Рязани осудят мужчину, забившего до смерти собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел 10 мая.

Следствие установило, что мужчины выпивали в квартире обвиняемого. После того, как алкоголь закончился, потерпевший собирался уходить. Он машинально взял с собой ключи от квартиры знакомого. Из-за этого мужчины поссорились. Во время словесного конфликта обвиняемый избил потерпевшего. Он наносил удары ногами и руками по голове и туловищу. Пострадавшему причинили травмы, несовместимые с жизнью.

Обвиняемый признал вину. Следствие собрало доказательственную базу. Дело передали в суд.