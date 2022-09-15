В Рязани осудят мужчину, забившего насмерть собутыльника

Трагедия произошла 10 мая 2022 года.

В Рязани осудят мужчину, забившего до смерти собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Инцидент произошел 10 мая.

Следствие установило, что мужчины выпивали в квартире обвиняемого. После того, как алкоголь закончился, потерпевший собирался уходить. Он машинально взял с собой ключи от квартиры знакомого. Из-за этого мужчины поссорились. Во время словесного конфликта обвиняемый избил потерпевшего. Он наносил удары ногами и руками по голове и туловищу. Пострадавшему причинили травмы, несовместимые с жизнью.

Обвиняемый признал вину. Следствие собрало доказательственную базу. Дело передали в суд.