В Рязани может появиться фонтан около памятника Евпатию Коловрату

В Рязани может появиться фонтан около памятника Евпатию Коловрату. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

Малков встретился со скульптором Олегом Седовым — автором памятников Евпатию Коловрату и Александру Невскому, памятника Архангелу Михаилу в Михайлове, городских скульптур Солнечный клоун с собачкой, медведь на самокате, студентка на лавочке, каскада с медвежатами возле «Старого города» и других.

Малков отметил, что изначально композиция около памятника Евпатию Коловрату должна была включать лестницу и фонтан, но эта часть проекта не была реализована.

«Проработаем возможность вернуться к первоначальной задумке», — заявил Малков.

Фото с сайта tochka-na-karte.ru