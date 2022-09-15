В Новой Москве прохожие поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа
В Новой Москве прохожие поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «
Шестилетний ребенок оставался дома с подругой матери. Последняя пошла в школу за дочерью.
Мальчик играл в компьютерные игры, но в какой-то момент вышел на балкон. Он перелез через перила, а обратно не смог залезть.
Очевидцы растянули плед под окнами, куда приземлился ребенок. Отмечается, что он не получил травм.
Соседи характеризуют семью как благополучную.