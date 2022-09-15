В мэрии подсчитали, сколько средств уйдет на выкорчевывание пней в городе

В мэрии подсчитали, сколько средств понадобится на выкорчевывание пней в городе. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию в четверг, 15 сентября.

Всего в Рязани депутаты насчитали 988 пней. Также под снос в городе должны пойти 12 тысяч деревьев. Руководитель управления благоустройства администрации города рассказал, что работы одной бригады в составе трех человек с учетом заработной платы и покупки измельчителя составят 4 млн 687 рублей.

По его словам, измельчитель является нависным оборудованием, которое присоединяется к масляному насосу, а затем устанавливается на трактор. Срок его эксплуатации — 12 месяцев.

На заседании приняли решение дать поручение мэрии предусмотреть на это средства в бюджете на 2023 год.

Напомним, весной 2022 года депутаты решили подсчитать сколько пней в городе, чтобы выяснить, нужна ли закупка спецтехники для их уничтожения.