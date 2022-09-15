В Кировской области 85-летний мужчина погиб в ДТП с перевернувшейся машиной

Авария произошла в среду, 14 сентября.

В Кировской области 85-летний мужчина погиб в ДТП с перевернувшейся машиной. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Авария случилась в среду, 14 сентября, в 11:40, на 167 километре трассы «Киров — Малмыж — Вятские Поляны».

По предварительным данным, 85-летний водитель Lada-219110 съехал с дороги. Машина опрокинулась.

Пенсионер, находившийся за рулем, погиб. Обстоятельства трагедии устанавливаются.