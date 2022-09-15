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В Абхазии заявили о высокой вероятности войны с Грузией

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что вероятность военного конфликта со стороны Грузии в отношении Абхазии достаточно высока. Об этом передает ТАСС.

Министр напомнил, что недавно лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сделал заявление о возможности референдума по вопросу открытия второго фронта, «затем он сказал, что референдума не будет и т. д.».

Глава МИД Абхазии объяснил, что растут контракты на поставки боевых разведывательных беспилотников, учения с НАТО, растущие консультации.

«Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — сказал Ардзинба.

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба на заседании общественного совета добавил, что опасения реальные.

«Мы должны быть ко всему готовы», — сказал Шамба.

Он заявил, что Грузию в случае военных действий поддержат «все, кто сегодня поддерживает Украину».

«Еще и Азербайджан, и Армения там будут. Наш союзник — Россия, и это серьезная поддержка для нас», — подчеркнул секретарь Совбеза Абхазии.

Он высказался в пользу выстраивания более тесных отношений с ДНР и ЛНР.